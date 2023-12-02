Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine kararlarında

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 20 Kasım tarihinde gerçekleşti.



Kabine Toplantısı normal zamanda iki haftada bir gerçekleşiyor. Bu nedenle Kabine Toplantısı'nın 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KABİNE'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor.