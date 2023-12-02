Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine kararlarında

Yeni hafta öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ekonomi ve gündeme yönelik konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine kararlarında

Toplantısı tarihi, gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ve memur zammı gibi konularda alınacak kararları merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın tarihini araştırıyor.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine kararlarında - 1

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 20 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Kabine Toplantısı normal zamanda iki haftada bir gerçekleşiyor. Bu nedenle Kabine Toplantısı'nın 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KABİNE'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor.

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