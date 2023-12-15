Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplasında, asgari ücret zammı, doğalgaz desteği ve Filistin-İsrail çatışmaları ele alınmıştı. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor.



Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI



6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;



"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."