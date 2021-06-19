Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar gevşetilecek mi?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 19.06.2021 - 10:17

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar gevşetilecek mi?

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Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi.

21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor. 

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. 

Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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