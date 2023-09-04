Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu (Kabine gündemindeki konular)

KABİNE KONULARI

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.