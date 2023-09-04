Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu (Kabine gündemindeki konular)

Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kabine gündemindeki konular...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu (Kabine gündemindeki konular)

toplantısı için geri sayım başladı.  Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. 

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu (Kabine gündemindeki konular) - 1

KABİNE KONULARI

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor. 

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu (Kabine gündemindeki konular) - 2

GÖZLER ORTA VADELİ PROGRAMDA

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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