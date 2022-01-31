Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi.

Beştepe'de yapılan toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan açıklama yapacak.

Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durumun ön planda olduğu belirtiliyor.



Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ARTAN VAKA SAYILARI

Toplantıda corona virüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirildiği kaydediliyor.