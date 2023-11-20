Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Beştepe'deki toplantısı 3 süüt sürdü. Toplantının gündeminde Gazze'deki son durum, ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. 

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

'de İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

'nin İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmek için yürüttüğü diplomasi ve atacağı adımlar değerlendirildi.

Gazze'deki yaralıların ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin de toplantı gündemindeydi.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.

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