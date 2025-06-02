Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Kabine Beştepe'de toplandı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.
Saat 15.30 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.
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