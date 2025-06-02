Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine Beştepe'de toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık etti.

Saat 15.30 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz süreci oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.

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