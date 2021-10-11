Kabine toplantısı sona erdi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı.

Saat 16.00'da başlayan ve Beştepe'de gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin fahiş fiyat artışları olması öngörülüyordu.



Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde market ve pazar fiyatlarına ilişkin sahada yaptığı çalışmalar kabine üyelerine sunuldu.

EK ÖNLEM GELİR Mİ?

Toplantıda pandemi süreci de ele alınarak vaka sayılarının seyri ile aşı olmayan vatandaşlar için ek önlem alınıp alınmayacağı değerlendirildi.

Kabine toplantısında, bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan Navtex krizi, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

