Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının öncelikli gündemi ekonomi oldu. Enflasyonla mücadele konusu ile fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler toplantıda görüşüldü.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Körfez ziyareti sonrası ilk kabine toplantısında, imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra 'ye yapılması beklenen yatırımlar ele alındı.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede görüşülmesi beklenen diğer başlıklar arasında.

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TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının masaya yatırıldığı belirtiliyor.

7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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