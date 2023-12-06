Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor...

Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mossad'a suikast uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mossad'a suikast uyarısı

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Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

3 saat 15 dakika süren toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.

Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğanaçıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI

Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. 'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

İKLİM KRİZİ

İklim krizi gereğiyle ne kadar çabuk yüzelşirsek etkilerini de o kadar hızlıca ortadan kaldırabiliriz. 8 Mmilyar insanın hayatını etlkileyen iklim krizinin nedeni kontrolsüz büyüyen Batılı ülkelerdir.

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