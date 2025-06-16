Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basına açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Dernek, vakıf, hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadığı için tebrik ediyorum."

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