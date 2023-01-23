Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim için en uygun tarih 14 Mayıs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saatllik toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Normal seçim tarihimiz 18 Haziran'dı. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu tarihi güncelleme talebi duyduk. 14 Mayıs 2023 Pazar gününü her bakımdan uygun gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUK OLMAZSA YETKİMİ KULLANACAĞIM''

Bu tarih güncellemesini Meclis 5'te 3 çoğunluk yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır.

''KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYORUZ''

Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır. Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir.

Ancak biz istiklalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.

İSVEÇ'TEKİ TAHRİK EYLEMİ

Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey kutsalları aşağılama hakkına sahip değildir. Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarının da hesap etmişlerdir.

''İSVEÇ NATO İÇİN DESTEK BEKLEMESİN''

Terör örgütlerine her yerde cirit attıracaksınız, sonra NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. İsveç NATO için bizden destek beklemesin''