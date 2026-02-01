Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Kabine; ABD-İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıklarını görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



“DIŞ POLİTİKADAKİ KRİTİK GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Berat Kandilini ve 2025-2026 yılı eğitim-öğretim döneminin 2’nci yarı yılını kutlayarak başladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Göreve gelirken ülkemizi her alanda kalkındıracağımızı, yurdumuzu daha emniyetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha bayındır hâle getireceğimizi, Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah’a hamdolsun, milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Aşkla koşuyor, aşk ile koşan yorulmaz diyoruz.



Son Kabine toplantısından sonra dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

"AFRİKA İLE İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GÜÇLENİYOR"

Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz hamdolsun her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayısımızı 44'e çıkardık, hedefimiz ise 50. Türk yükleniciler Afrika'da 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden onbinlerce öğrenci eğitim alıyor. Türkiye mezunları Afrika'nın birçok ülkesinde siyaset, iş dünyası, akademi, sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor.



“EKONOMİDE SEVİNDİREN GELİŞMELER”



30 bin kilometre olan bölünmüş yol ağını 38 bin kilometreye çıkaracağız.



Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını rekorlarla kapatmıştık. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine neden olmuştu. Turizm 2025'i rekorla tamamladık. 2026 için hedefimiz ise 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

Ekonomiye dair diğer alanlarda da müspet haberler alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı. Hiç şüphesiz bunlar milletçe hepimizi sevindiren, heyecanlandıran gelişmeler. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayanların bu milletin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.



İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE FİNANSMAN MÜJDESİ



Özellikle iş dünyamızın şunu çok iyi bilmesini isterim. Üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketi ile destekliyoruz. Ayrıca Kobilerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız.



SURİYE'DEKİ GELİŞMELER



Suriye kardeş bir ülkedir. “Orta Doğu bataklığı”, “Bize ne Suriye'den” dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek istemiyorlar. Buna son üç haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki gelişmelere ideolojik taassupla bakanlar yine yanıldı.

“Kürt düşmanı” gibi son derece çirkin ifadelerle iftira atıyorlar. Biz bölgemizin her karışında, barıştan huzurdan, istikrardan, toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız. Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Tüm çabamız önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasından yanadır. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden tek ordu, tek devlet şeklinde çözülmesi çok önemlidir. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa var. Kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir.

“KARDEŞLİĞİMİZİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞANLARI ARAMIZA ALMAYACAĞIZ”



Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız, Pusuda bekleyenleri, kardeşliğimizi kundaklamaya çalışan fitne tüccarlarını aramıza almayacağız.



MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETLERİ



Yarın Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan iki günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. İkili ilişkilerimiz yanında bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin inşaasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizininin tırmanması için hagi adımları atabiliriz bunları ele alacağız.



Ayrıntılar geliyor…