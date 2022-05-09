Kabine toplantısı sona erdi (Gündem Suriyeli göçmenler)

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.50'de başlayan toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışma ele alındı.



Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntılar masaya yatırıldı.



Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündemindeydi. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.



Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşı değerlendirildi.

▶️ SURİYE'NİN KUZEYİNDE OPERASYON