Kabine toplantısı sona erdi (Kısıtlamalar gevşetilecek mi?)

Kabine toplantısı sona erdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantıda corona virüs kısıtlamaları ele alınacak.

Kademeli normalleşmede yeni adımların atılması bekleniyor.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği toplantıda değerlendirilecek.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?



Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündemde.



Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ



Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

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