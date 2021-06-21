Kabine toplantısı sona erdi (Kısıtlamalar gevşetilecek mi?)

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda; maske zorunluluğu ve Pazar günü yasakları ele alınacak. Sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 21.06.2021 - 19:00

Kabine toplantısı sona erdi (Kısıtlamalar gevşetilecek mi?)

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Kabine toplantısı sona erdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. 

Toplantıda corona virüs kısıtlamaları ele alınacak. 

Kademeli normalleşmede yeni adımların atılması bekleniyor.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği toplantıda değerlendirilecek.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündemde.

Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

Toplantı sonrasında  turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

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