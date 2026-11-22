Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Saat 15.35'te başlayan toplantı yaklaşık yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıda 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi, fon soruşturmasındaki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamasında, ülkenin artık kaybetmeye tahammülü kalmadığını söyledi.

Erdoğan, "Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Süreci geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek istediklerini belirten Erdoğan, meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.