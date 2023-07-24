Kabine toplantısı sonrası açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz. Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.

"İSVEÇİN'İN ÜYELİĞİYLE İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

(İsveç'in NATO'ya üyelik süreci) Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugünde yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.

"BARIŞ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Karşımızdakilerin dayatmalarına ısrar etmeleri yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. KKTC'ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.

İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Sel ve taşkınların ardından, orman yangınları bunun son örnekleridir. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65'i hasat edildi. TMO, 580 noktada alım faaliyetini sürdürüyor. Alımlar devam edecek.







