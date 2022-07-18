Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan açıklama | KYK borçlarına düzenleme

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KYK borçlarında sadece ana para ödenecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Gündemdeki en kritik başlık ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredi borçlarına yönelik yapılacak çalışma oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Buna göre; kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği bu dönemde birliğimize daha sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.



İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmemeleri durumunda NATO süreci durduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilirler.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri inşa ediyor ve tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.



Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.



EKONOMİ MESAJLARI

20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3,5 kat arttı. Otomobil satış yerlerinde 1. el araç otomobil bulmakta dahi sıkıntı çekiyor, 2.el ile idare ediyor

Maliyet artışlarıyla açıklanamayacak enflasyon ve fiyat artışları oluyor. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan kurtararak selamete kavuşturmaya kararlıyız. Önümüzdeki şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Refah kaybını telafi edeceğiz.

Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız.

KYK BORÇLARI

Biz bugüne kadar faiz uygulamadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. KYK borcunda faiz yok. Enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER



Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız.

Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir.

40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.

Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak''