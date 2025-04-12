Kabine Toplantısı tarihi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 24 Mart günü düzenlenen Kabine toplantısında Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna'da devam eden savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ülke gündemine dair pek çok konu değerlendirilmişti. Yeni Kabine toplantısı hangi gün?



KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?



Yeni kararlar için gözler bir sonraki Kabine'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son olarak 24 Mart'ta Kabine bir araya gelmişti. Kabine toplantısı 7 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyordu ancak o tarihle AK Parti MYK toplantısı düzenlendi.



Kabine'nin 14 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyor.



Son Kabine'de; Gazze'ye İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, AB ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, ABD Başkanı Trump ile görüşme ve ABD ile ticari ilişkiler, ülke gündemi ve ekkonomiye dair konular ele alındı.