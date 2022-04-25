Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe’de toplandı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 17:04

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Toplantıda 'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. 

yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.  

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. 

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak. 

OPERASYONLARDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. 

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor. 

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