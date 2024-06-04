Kabine toplantısı başladı: Kabine gündeminde neler var? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Kabine kararlarında

Kabine toplantısında iç ve dış siyasetin yanı sıra ekonomi gündemine dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi bir çok konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği gereken düzenlemeler için harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.



Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.



Kabindede emekli ikramiyeleri de ele alınacak. 3 bin liralık ikramiyelerin ne zaman ödeneceğinin kararlaştırılması bekleniyor.



Terör örgütü PKK/YPG uzantısı grupların Suriye’nin kuzeydoğusunda planlandığı ve Türkiye’nin karşı çıktığı seçimler de masada. Konuya dair atılacak adımlar kabinede konuşulacak.



İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Toplantıda, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

