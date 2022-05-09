Kabine toplantısı bugün yapılacak (Gündem Suriyeli göçmenler)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var.

Haberler - NTV Haber 09.05.2022 - 08:32

Kabine toplantısı bugün yapılacak (Gündem Suriyeli göçmenler)

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toplantısı bugün başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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