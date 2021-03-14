Kabine Toplantısı'nın gündemi corona virüsle mücadele (Kapanma olacak mı?)

Salgında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısında.



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Yarın yapılacak toplantıda risk haritası güncellenecek. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.



14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı.

Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.

Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil.

Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.

TEDBİRLER ARTIRILACAK MI?



Kabine toplantısında, vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek.

Yeni haritada durumu değişen illerde yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek.

CORONA VİRÜSTE SON 24 SAAT

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, dün 13 Mart corona virüs verilerini paylaştı.



Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 150 bin 98 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1350 olurken, 15 bin 287 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

ARŞİV: YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM