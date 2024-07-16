Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, ekonomideki son durum, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kabine toplantısı sona erdi
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toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında, Beştepe'de gerçekleşti.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyonda ibre aşağıya döndü.

Toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşüldü.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık da terörle mücadele operasyonları oldu.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alındı.

KİLİT NE ZAMAN KAPANACAK?

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen “Pençe- Kilit” harekâtının tamamlanacağı kasım olabilir. Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek. 

Suriye ile normalleşme süreci de toplantının gündeminde yer aldı.

Suriye ile normalleşme sürecinin de gündemde olması beklenen kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirildi.

YOĞUN DİPLOMASİ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftada yoğun bir diplomasi programı vardı.

Kazakistan'daki Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Kabine toplantısında temasları ile ilgili de değerlendirme yapıldı.

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