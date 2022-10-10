Kabine Toplantısı sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündem başlıkları arasında Emeklilikte Yaşa Takılanalar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu başörtüsüne anayasal güvence teklifi için yürütülen çalışmaları yer alıyor.

