Kabine Toplantısı sona erdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışmalar için gözler bugün Kabine Toplantısı'na çevrilmişken Beştepe'deki toplantı sona erdi.  EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Kabinenin gündeminde, başörtüsüne anayasal güvence teklifi için yürütülen çalışmalar da yer aldı.

Kabine Toplantısı sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Toplantısı'nın ana başlıkları arasında Emeklilikte Yaşa Takılanalar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu başörtüsüne anayasal güvence teklifi için yürütülen çalışmaları yer alıyor.

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