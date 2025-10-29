Kabine üyelerinden 29 Ekim mesajları

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Kabine üyeleri yayınladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhuriyet’imizin 102. yaşı kutlu olsun. “İlelebet payidar kalacak.” Cumhuriyet'imizin harcında, şehitlerimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı, cepheye mermi taşıyan eli öpülesi büyüklerimizin duası var. Cumhuriyet'imizi, büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı hedefiyle taçlandırmak için durmadan, duraksamadan çalışacağız. Cumhuriyet coşkusunu yaşarken, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Cumhuriyet'in 102'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bayram coşkusunu yaşatıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.