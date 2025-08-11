Kabine üyelerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları

Kabine üyeleri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Dualarımız depremden etkilenen yurttaşlarımızla... Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Allah, milletimizi her türlü afetten korusun inşallah..



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.