Kabine üyelerinden Barış Zirvesi paylaşımları

Gazze'de ateşkesin kalıcı olması amacıyla Mısır'da Barış için Şarm El-Şeyd Zirvesi düzenlendi.



Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler Gazze'de kalıcı ateşkes için iyi niyet beyannamesini imzaladı.



Zirveye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iyi niyet beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum."

"TÜRKİYE LİDER ÜLKE OLDUĞUNU DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi niyet beyanını imzalayarak bölgesel banışa yön veren kararlı duruşunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.



Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki stratejik öngörüsü, uluslararası müzakerelerde gösterdiği sonuç alıcı ve etkili liderler diplomasisi ve adaleti tesis etmekteki kararlılığı, onun küresel ve bölgesel diplomasideki liderlik vasfını bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, uluslararası arenada yalnızca bir aktör değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına hitap eden bir lider ülke olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladığını anımsatan Duran, "Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu." ifadesini kullandı.



Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladığını aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek, mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki paylaşımında, Türkiye'nin mazlumun umudu, insanlığın vicdanı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Filistin halkının yanında duran adaletin ve vicdanın imzasıdır." ifadesini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BARIŞIN YEGANE YOLU"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise görüşmelerde, Türkiye'nin adalet, insani değerler ve barış ekseninde sürdürdüğü kararlı duruşu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki devletli çözümün Filistin'de kalıcı barışın yegane yolu olduğunu ifade etmesinin, küresel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, kardeşlerinin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması için sorumluluk üstlenmeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE ZULME KARŞI TEK YUMRUK OLDU"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sesi, dünya lideri olduğunu belirtti.



Batılı birçok devletin gözünü kapadığı bu dönemde Filistinlilerin acısını, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerde hissettiklerini aktaran Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı tek yumruk oldu. Gazze'de kalıcı barışın tesisi için imzalanan Niyet Beyanı'nın Filistin halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Filistin halkının her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNUN BİR PARÇASI"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Gazze'deki acıların, göz yaşlarının dinmesi için atılan bu adım, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin kararlı duruşunun bir sonucudur. Türkiye her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bugün Şarm El-Şeyh'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gazze'deki katliamın durdurulmasına yönelik önemli bir Niyet Beyanı imzalandığını hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan barış ve adalet adına attığı adımlarla bir kez daha dünya sahnesinde örnek bir liderlik sergilerken, ABD ve diğer katılımcıların da bu çabaları takdirle karşıladığını vurgulayan Ersoy, "Gazze'de kalıcı barışa doğru atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, barış dolu bir gelecek için sesimizi her platformda duyurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"HER DAİM ZULMÜN KARŞISINDA"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün Türkiye'nin merhametle büyüyen bir kudretin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyanın sustuğu yerde, Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Tarihin doğru tarafında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu kararlılıkla dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, mazlumun gözyaşında ve insanlığın vicdanında yerini almıştır. Zulmün karşısında, adaletin yanında duran güçlü bir duruş. Küresel barış, vicdan ve adalet için yükselen bir ses."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Her daim zulmün karşısında, mazlumun yanında, barışın yolunda. Vicdanın teminatı küresel lider Erdoğan." paylaşımında bulundu.