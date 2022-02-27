Kabine yarın toplanacak: Gündem Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Haberler - NTV 27.02.2022 - 16:35 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 16:37

Kabine yarın toplanacak: Gündem Ukrayna

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Rusya'nın 'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde.

Rusya'nın işgali, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor.

O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Toplatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milleti Sesleniş konuşması yapacak.

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