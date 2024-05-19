Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak.

Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi konular var?
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, yarın önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

TOPLANTININ ANA BAŞLIĞI EKONOMİ

Cumhurbaşkanı 'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

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