Kabine yarın toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde ekonomi başlıkları ön sıralarda olacak. Adalet Bakanı Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Kabine yarın toplanıyor

toplantısı yarın 'ın başkanılğında yapılacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Bu kapsamda enflaslonla mücadele ilk sırada yer alacak. Enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Kabine yarın toplanıyor - 1

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...