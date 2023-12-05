Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı yapılacak.



Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.



Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.



BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET BİLGİLENDİRMESİ



Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.



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