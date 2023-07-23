Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Külliye’de Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın başkanlığında toplanacak.

toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, 'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI 

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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