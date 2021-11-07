Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik faturalarında TRT payı kaldırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de saat 15:53'te toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantının ana gündem maddesi salgınla mücadele oldu.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açık kalıp kalmayacağıyla ilgili tartışmanın artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağını duyuran cumhurbaşkanı, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, şehit yakınına yönelik hakareti nedeniyle tepkilerin odağındaki İYİ Parti'li Lütfü Türkkan için ise, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

(Suriye tezkeresi) Geçmişte 'evet' dedikleri tezkereye karşı çıkmak, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.



Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur.

Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir.

Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir.

(Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi) Neresinden baksanız terbiyesizlik, saygısızlık olan skandalla karşı karşıyayız.

Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

Genel Başkan'ın bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir.

Kadın sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir şehidin yakınına hakaret edildiğinde neden sokağa çıkmıyorsunuz?

Bingöl'deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacak, bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız.

Yaklaşık 30 yıl süren işgali bitiren Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını ve kardeşim Aliyev'i kutluyorum.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.

Yeni dönem Ermenistan'ı da yıllardır kendisini hapsettiği cendereden çıkartabilecek fırsatlar sunmaktadır."