Kabine yarın toplanıyor. Emekliye refah payı düzenlemesi ve fon soruşturması ele alınacak
22.11.2026 12:58
Son Güncelleme: 22.11.2026 13:03
Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi masada olacak. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Gözler, 17 milyon emekliyi kapsayacak refah payı düzenlemesinde olacak. Toplantıda çalışmanın geldiği son durumun ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.
Toplantıda; emekliye refah payı düzenlemesi, fon soruşturmasında son durum, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi ele alınacak.
17 milyon emekliyi kapsayacak refah payı düzenlemesi nin, kabinenin ana gündem maddesi olması bekleniyor.
Emeklilere refah payı verilmesi, en düşük emekli aylığında artışa gidilmesi beklentiler arasında.
Kanun teklifinin bütçe maratonundan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor. Toplantıda bu çalışma ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini söylemişti.
Toplantıda ele alınacak bir diğer başlık, fon soruşturması olacak. Süreç hem adli hem de idari boyutları ile kapsamlı şekilde ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE ABD-İRAN GERİLİMİ DE MASADA OLACAK
Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da kabinenin gündeminde olacak. Terör örgütünün silah bırakması süreci kapsamında güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.
Ortadoğu'daki gelişmeler de masada. Ankara, ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini,
Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
İsrail'in Suriye ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son durum da gözden geçirilecek.
Toplantıda Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin çıktılarının da ele alınması bekleniyor.