Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda; emekliye refah payı düzenlemesi, fon soruşturmasında son durum, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi ele alınacak.

17 milyon emekliyi kapsayacak refah payı düzenlemesi nin, kabinenin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Emeklilere refah payı verilmesi, en düşük emekli aylığında artışa gidilmesi beklentiler arasında.

Kanun teklifinin bütçe maratonundan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor. Toplantıda bu çalışma ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini söylemişti.

Toplantıda ele alınacak bir diğer başlık, fon soruşturması olacak. Süreç hem adli hem de idari boyutları ile kapsamlı şekilde ele alınacak.