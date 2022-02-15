Kabinede gündem elektrik faturaları

Yüksek elektrik faturaları konusunda gözler, kabine toplantısına çevrildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda, elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor.



Toplantıda,toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler de masaya yatırılacak.

BAKANLIK DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı.



Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.



FARKLI ALTERNATİFLER MASADA



Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor.



Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.

KONUTTA İNDİRİM OLACAK MI?



Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.



Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

