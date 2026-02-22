Kabine yarın toplanıyor. Gündemde hangi konular var?

Kabine, üç haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya gelecek.

KABİNEDE ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Yarınki toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç komisyonun ortak rapor u ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakında takip ediyor.

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek ve fiyat istikranın sağlanması için atılabilecek olası adımlar tartışılacak.

GAZZE BARIŞ KURULU ÇALIŞMALARI

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında. Toplantıda Türkiye temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.