Kabine yarın toplanıyor. Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek Kabine'de ilk önemli başlık ekonomi olacak.



Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

İç politikada takip edilen bir diğer başlık Terörsüz Türkiye süreci. Kabine'de sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

ABD-İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği Kabine'nin gündeminde olacak. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı.



Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği Kabine'de detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Ortadoğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.