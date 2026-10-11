Kabine yarın toplanıyor. Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreci yle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.

Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek.

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılar ı gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.