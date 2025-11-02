Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ne var?

Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon da masada olacak.



Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.