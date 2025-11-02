Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ne var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan başkanlığında yapılacak.

Terörsüz süreci, ekonomi ve Gazze, toplantının ana gündemini oluşturacak.

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak.

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ne var? - 1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti.

Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın 'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon da masada olacak.

Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

Yarın ekim ayı enflasyonu açıklanıyor

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede Gazze de konuşulacak.

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.

Toplantıda 'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde olacak.

EUROFIGHTER

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Başbakan Starmer Ankara'da

