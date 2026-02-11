Kabinede değişim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı.



Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.



Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

ALİ YERLİKAYA: KIYMETLİ KARDEŞİME DEVREDİYORUM



Görev değişimini ardından Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.



Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YILMAZ TUNÇ: ÜSTÜN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM



Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni Bakan Akın Gürlek'e başarılar diledi. Tunç şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."