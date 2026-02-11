Kabinede değişim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu
11.02.2026 00:02
Son Güncelleme: 11.02.2026 00:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kabinede değişikliğe gidildi. İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.
Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.
ALİ YERLİKAYA: KIYMETLİ KARDEŞİME DEVREDİYORUM
Görev değişimini ardından Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
YILMAZ TUNÇ: ÜSTÜN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM
Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni Bakan Akın Gürlek'e başarılar diledi. Tunç şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.
2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.
23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.
Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."
MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?
1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL’den mezun oldu.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.
1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.
2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.
2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa Çiftçi, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.
2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine atandı.
Vali Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.
2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.