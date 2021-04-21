Kabine'de revizyon (İki yeni bakanlık kuruldu)

Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk önce kabine yapısı değiştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında ikiye bölündü.

Böylece kabinedeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseltildi.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'UN GÖREVİ SONA ERDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurulmuştu.



O günden bugüne bakanlık görevini Zehra Zümrüt Selçuk yürütmüştü.



Yapılan değişikliğin ardından Bakan Zehrü Zümrüt Selçuk'un da görevi sona ermiş oldu.

MÜKERRER SAYI YAYIMLANDI



Kabinenin yapısında gerçekleştirilen değişikliğin ardından kabine revizyonuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Atama kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi.



Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi.



İKİ YENİ BAKANLIĞA ATANACAK İSİMLER BELLİ OLDU



Atama kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna atanacak isimler de belli oldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Derya Yanık atandı.



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin getirildi.

SİYASETÇİ İSİMLER AĞIRLIK KAZANDI



Revizyon öncesi kabine bürokrat ve özel sektör ağırlıklı isimlerden oluşuyordu.



Değişiklikle birlikte kabinede siyasetçi isimler ağırlık kazandı.



Böylece kabinede 6 bürokrat, 4 özel sektör ve 8 siyaset kökenli isim yer aldı.



Yeni bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından göreve başlayacak.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞECEK



İstanbul Milletvekili olan Mehmet Muş'un yemin etmesinin ardından milletvekilliği düşecek.



Böylece AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 288'e gerileyecek.



Kabinedeki kadın bakan sayısı ise bire düşecek.

BAKANLIKLARIN HİZMET BİRİMLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet birimleri şunlardan oluştu:



"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hizmet birimleri ise şunlar oldu:



"Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."

