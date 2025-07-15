Kabineden 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sen Gururla Dalgalan Diye… 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan: Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızan habis ve hain terör örgütü FETÖ'nün bizzat aziz milletimiz tarafından hezimete uğratıldığı gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Türkiye'ye tehditlerle boyun eğdirmek isteyenler asla unutmamalıdır ki 15 Temmuz zaferi; mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir. Bizler "Zaferin Adı Türkiye" diyerek, tam bağımsız kalkınmamız ve daha adil bir dünya hedefimize giden kutlu yürüyüşümüzün önünde duran tüm engellerle mücadele etmeye devam edecek, devlet millet el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 15 Temmuz, asil Türk Milletinin zillete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.

Türk milletinin iradesine, istiklâline ve istikbâline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazandığımız bu zafer, milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir. Hain darbe kalkışmasının 9. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanı için şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.