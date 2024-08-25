Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme ilişkin iç ve dış gelişmeler ele alındı.



Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;



"Kabinemizin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik. Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

"ZAFER MUTLAKA FİLİSTİN'İN OLACAK"

21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımız ile Ahlat ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti münasıranı göstermiş olduk.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki mesajlarını dünya tarafından dikkatle dinlendi.



Zaferin er ya da geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizde olacağına yürekten inanıyoruz.



Güvenlik güçlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

ORMAN YANGINLARI



Ormanlan yangın sayısı yüzde 53 artarak 5540'a çıktı. 27 uçak, 105 helakopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçyü yeşil ordusuna sahibiz.

İHA'larımızı orman yangınlarında kullanmaya başladık. Ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetiyoruz.



Yangına müdahale süresini 11 dakikaya indirdik. Bugün hava araçlarımız 426 ton su atma kapasitesine ulaştı.



15-19 Ağustos tarihlerinde 306 orman yangını çıktı. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden sürekli olarak bilgi aldım.



Hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. 25 bin 472 ton su yangıonlara atıldı. Orman personelimiz yangınlarla günlerce müdahale etti.

MUHALEFETE YANGIN ELEŞTİRİSİ



Devletimiz her yangında muhalefetin ateşlediği fitne ateşi ile de mücadele etmektedir. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. İnsansız hava araçlarıyla ilgili bir sürü iftira attılar.



Aslında biz bunları gündeme taşımak istemiyoruz ancak muhalefetin artın iftiraları karşısında bunları açıklamak zorundayız.



Yerel yönetimler kendi sorumluluklarındaki orman yangınlarına müdahale etmekte çok geç kaldılar. Yangının şu partisi bu partisi olmaz. Muhalefetin çarpık bakış açısını terk etmesini umuyoruz.

ALİYEV VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e buradan en derin şükranlarımı sunuyorum. Yangında uçak gönderdi. Sayın Putin'i de aynı şekilde uçak göndermek suretiyle, teşekkür ediyorum.



Bu iki uçakla çok etkili şekilde yangınları söndürdük."