Kabinenin gündemi fiyatlar ve aşı (Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri fahiş fiyat artışları ve salgınla mücadele olacak.

Haberler - NTV Haber 11.10.2021 - 01:00

Kabinenin gündemi fiyatlar ve aşı (Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?)

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor.

Saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleşecek toplantının ana gündem maddelerinden biri, fahiş fiyat artışları olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde market ve pazar fiyatlarına ilişkin sahada yaptığı çalışmalar üyelerine sunulacak.

Toplantıda pandemi süreci de ele alınarak vaka sayılarının seyri ile olmayan vatandaşlar için ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. 

Kabine toplantısında, bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan Navtex krizi, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da toplantının gündem maddeleri arasında.

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