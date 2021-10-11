Kabine toplandı: Gündem fahiş fiyatlar ve aşı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı.

Saat 16.00'da başlayan ve Beştepe'de gerçekleşen toplantının ana gündem maddelerinden biri, fahiş fiyat artışları olacak.



Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde market ve pazar fiyatlarına ilişkin sahada yaptığı çalışmalar kabine üyelerine sunulacak.

EK ÖNLEM GELİR Mİ?

Toplantıda pandemi süreci de ele alınarak vaka sayılarının seyri ile aşı olmayan vatandaşlar için ek önlem alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan Navtex krizi, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da toplantının gündem maddeleri arasında.

