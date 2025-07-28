Kabine toplanıyor: Ana gündem orman yangınları olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.

Kabine toplanıyor: Ana gündem orman yangınları olacak
Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 14.00'te toplanacak.

Beştepe'de gerçekleşecek toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

Toplantının ana maddesini orman yangınları oluşturacak.

Devam eden yangınlar ve ek tedbirler, toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda ele alınacak gündem maddeleri arasında Terörsüz süreci ve Gazze'deki son gelişmeler de yer alacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...