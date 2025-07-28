Kabine toplanıyor: Ana gündem orman yangınları olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 14.00'te toplanacak.
Beştepe'de gerçekleşecek toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Toplantının ana gündem maddesini orman yangınları oluşturacak.
Devam eden yangınlar ve ek tedbirler, toplantıda masaya yatırılacak.
Toplantıda ele alınacak gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki son gelişmeler de yer alacak.
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