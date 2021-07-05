Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram öncesi zamlı maaş

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplandı.



Beştepe'deki toplantı 3 saat 20 dakika saat sürdü. Ülke gündemindeki konuların ele alındığı toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla, başarıyla yürüten ülkelerin ilk sırasında yer alıyor. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilmi ve akli bilgilere dayanmıyor. Salgın döneminde verdiğimiz desteğin 196 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz.

Tüm vatandaşlarımıza, 18 yaş üzerindeki herkese, aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum.

Salgın ve kuraklık nedeniyle durumu istismar ederek fiyatları yükseltmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Dünya küçülürken biz 2020 yılını büyümeyle kapattık. Sanayi üretiminde de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yılın tamamını ise orta vadeli hedef olan 5,8'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımız anlaşılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edecek.

EMEKLİYE BAYRAM ÖNCESİ ZAMLI MAAŞ

Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz.

Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz.

Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.

Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütünün üst düzey kadrosu Kuzey Irak'ta toplanamaz, hareket edemez hale geldi.

FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. FETÖ'yle mücadele kapsamında 100'den fazla kişi yurtdışından Türkiye'ye getirildi.

MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.

Bu devlete ve millete ihanet eden hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."