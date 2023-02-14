Kabine toplantısı sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.
Kabine toplantısı saat 15.20'de başladı.
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katıldı.
4 saat 40 dakika süren toplantı sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.