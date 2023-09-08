Kablo çalarken yangın çıkardı

HIRSIZI GÖRMÜŞLER



Görgü tanıkları, çevredeki binalara dadanan hırsızın bodrum katına havalandırma penceresini zorlayarak girdiğini belirtti.



Çok şiddetli bir patlama yaşandığını ardından da bodrum katından alevler yükseldiğini söyleyenler, hırsızın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını ifade etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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